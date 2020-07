"Unhinged – Ausser Kontrolle": Russell Crowe als Psycho hinterm Steuer

Diese Frau glaubt doch tatsächlich, ihr Tag läuft nicht gut. Wenn sie wüsste, was noch auf sie zukommt! Rachel (Caren Pistorius) ist im Dauerstress, weil sie verschlafen hat, gerade eine Scheidung durchmacht, ihren Sohn zur Schule bringen muss, im Stau steckenbleibt und obendrein schlechte Nachrichten erhält, die ihren Job betreffen. Natürlich liegen in so einer Situation die Nerven blank und als dann der Fahrer vor ihr hartnäckig eine grüne Ampel ignoriert, hupt sie ihn heftig an. Das hätte sie lieber nicht tun sollen, denn hinter dem Steuer des Wagens sitzt ein höchst gefährlicher Mann in Gestalt von Russell Crowe. Seit sie dessen Aufmerksamkeit geweckt hat, beginnt Rachels Tag erst richtig aus dem Ruder zu laufen.