Bevor Dwayne Johnson als Halbgott Maui in Fleisch und Blut seine Muskeln spielen lässt, bekommen wir zunächst noch einmal bloß seine Stimme zu hören, denn die Realversion von "Vaina" kann erst im Sommer 2026 mit einem Kinostart rechnen. Dass es nun animiert weitergeht, liegt vor allem am abenteuerlustige Titelmädchen, das für ein neues Südsee-Märchen-Musical bereit ist, wieder in See sticht und Fistbumps mit dem befreundeten Wasser austauscht. Natürlich singt sie auch diesmal beherzt mit der Originalstimme von Auliʻi Cravalho, und mindestens zwei der Songs (Vaianas "Beyond" und Mauis "Can I Get a Chee Hoo?") könnten Disney zu einem nächsten Oscar verhelfen.