Hardy im MCU

Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass ein Charakter-Darsteller von Tom Hardys Format hier einfach nur fehl am Platz ist, obwohl er selber das nicht so sieht: Immerhin hat er sogar am Drehbuch mitgearbeitet und ist als Produzent tätig geworden. Übrigens zeichnet sich zuletzt auch noch eine nähere Verbindung zwischen Venom und MCU ab, was Hardy in einem Interview kürzlich ebenso umständlich wie geheimnisvoll formuliert hat.

Um spoilerfrei zu bleiben, darf auch ich keinen Klartext sprechen, sondern eine Andeutung muss genügen: Wenn man die Mid-Credit-Szene gesehen hat, ist man auf einen MCU-Film, der im Dezember startet, bestens vorbereitet. Aber andererseits muss man garantiert nicht "Venom 2" gesehen haben, um sich dann auszukennen – und das ist doch eigentlich eine erfreuliche Nachricht.

2 von 5 glibbrigen Symbionten-Zungen.

