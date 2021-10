Wie passt "Venom 2" ins MCU? Tom Hardy gibt verwirrende Erklärung

"Venom: Let There be Carnage" wird mit einer Laufzeit von rund 95 Minuten einer der kürzesten Marvel-Kinofilme. Umso länger ist allerdings Tom Hardy Erklärungs-Versuch ausgefallen, wie sich seine Film-Figur in das MCU einpasst und wie er sich ein Cross-Over mit Spider-Man vorstellt.

Beide Marvel-Figuren stehen ja sozusagen bei Sony Pictures unter Vertrag und sondern sich so vom MCU aus dem Hause Disney etwas ab.

Komplizierte Erklärung

In einem Online-Interview mit "ET Canada" sagte der Star: "Es gibt ein Venom-Verse, es gibt ein Spider-Verse, und da ist das Multiversum. So werden jede Menge von Überlieferungen, Sagen und Mythen in verschiedenen zeitlichen Dimensionen durcheinandergemixt. Ich denke, mit den richtigen Personen und der richtigen Planung, sowie Feedback vom Publikum, wird man die richtigen Entscheidungen zur richtigen Zeit treffen können. Auch wenn es absehbar ist, wohin sich die Dinge entwickeln werden oder könnten, bleibt es eine Kombination all dieser Elemente, die eine Alchemie der Möglichkeiten ergeben."