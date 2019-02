"Vice - Der zweite Mann": Politmanipulator im Machtrausch

Absurde Höhepunkte

Mit einer genial kunstvoll gebrochenen und verschachtelten Erzählweise, die ganz schnell zwischen den Zeitebenen wechselt, ist "Vice" der absolute Höhepunkt im Schaffen des großen Satirikers Adam McKay. Manche Szenen könnten direkt von den Monty Python‘s sein: etwa wenn sich Cheney und seine Helfershelfer in einem Nobellokal vom Küchenchef die Speisekarte anpreisen lassen; bloß sind auf der keine Gerichte enthalten, sondern politische Gemeinheiten (darunter auch Guantanamo) - und natürlich bestellen sie alles, was auf der Karte steht. Oder wenn das Ehepaar Cheney beim nächtliche Pläneschmiede im Bett plötzlich in Shakespeare-Englisch zu reden beginnt, als würden die beiden Mr. & Mrs. Macbeth heißen.

Und wer ist eigentlich der anonyme Erzähler, dessen Stimme uns durch den Film begleitet und der auch regelmäßig selber in Erscheinung tritt? Was hat dieser amerikanische Familienvater, der seinen Kriegsdienst in Afghanistan absolviert hat und ansonsten ein ganz normaler Durchschnittsbürger sein dürfte, mit Cheney zu schaffen? Die Auflösung ist so unerwartet absurd (und traurig), dass man es einfach gesehen haben muss.

Auch mit dem Abspann spielt McKay: schon in der Filmmitte lässt er ihn beginnen, obwohl da noch gar nicht Cheneys große Stunde gekommen ist. Und als dann nach knapp 2 Stunden der echte Abspann läuft, wird er durch eine herrliche Szene unterbrochen, in der ein paar Teilnehmer einer Umfrage über den gerade gesehenen Film "Vice" ins Streiten geraten.

Das ergibt bei uns unstreitig folgende Wertung: 5 von 5 Ködern an der Angel des Menschenfischers Cheney.