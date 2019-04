"Wenn du König wärst": Moderne Ritterspiele auf Spielbergisch

Wer kennt die Artus-Sage nicht? Sie erzählt vom einfachen Jungen aus dem Volk, der das magische Schwert Excalibur aus dem Stein zieht, und dann zum legendären König Arthur wird, der die Briten vereint. Die Geschichte wurde schon tausendmal erzählt und in verschiedenen Varianten auch schon einige Male verfilmt, unter anderem auch 1963 als der Disney-Zeichentrickfilm "Die Hexe und der Zauberer".

Trotzdem kann Joe Cornish, bekannt als Regisseur und Drehbuchautor des großartigen Sci-Fi-Actionfilms "Attack the Block" (2011), dieser weithin bekannten Geschichte noch fantastische neue Seiten abgewinnen. In "The Kid Who Would Be King", so der viel schönere Originaltitel seines neuen Films, dient die Artus-Sage als Hintergrundgeschichte für ein Fantasy-Abenteuer für die ganze Familie, das Steven Spielberg auch nicht besser inszenieren hätte können.