© 2026 Searchlight Pictures. All Rights Reserved. Szene aus "Wild Horse Nine"

Zwei Agenten auf den Osterinseln Als in Chile des Jahres 1973 - mit kräftigem Mitwirken der US-Geheimdienste - alle Zeichen auf Staatsstreich und Militärputsch stehen und die Zeit für den demokratische gewählten Präsidenten Allende abzulaufen scheint, entsendet der CIA zwei Agenten in Gestalt von Chris (Malkovich) und Lee (Rockwell) auf die Osterinseln. Etwa, um nach dem Rechten zu sehen und Amerikas Interessen zu wahren? Die beiden müssen nicht nur mit der brandgefährlichen Gegenwart zurechtkommen, sondern schleppen auch noch Lasten der Vergangenheit mit sich herum. Außerdem verhält sich vor allem Chris besonders unprofessionell und gefährdet die Mission, indem er mit zwei rebellischen Studentinnen (Mariana di Girolamo und Ailín Salas) Kontakt aufnimmt. In der Hauptstadt Santiago behält der misstrauische Vorgesetzte MJ (Steve Buscemi) unterdessen seine beiden Agenten genau im Auge und zieht die Fäden zu einem schmutzigen Spiel, das Todesopfer fordern wird.

© 2026 Searchlight Pictures. All Rights Reserved Szene aus "Wild Horse Nine"

Geheimhaltung als oberste Pflicht Eigentlich bleibt der Grund für die Anwesenheit des CIA-Duos auf der Insel die längste Zeit über unklar für uns. Chris scheint müde, desillusioniert, angewidert vom früheren (Berufs)leben zu sein und benimmt sich, als ob er nichts mehr zu verlieren hätte. Da erscheint es doch zunächst sehr seltsam, warum ausgerechnet dieser alte Agent mit seinem Partner - und einzigem Freund - auf die entlegene Inselgruppe geschickt wurde, wo es kaum Menschen, doch umso mehr Wildpferde gibt (mit einem von ihnen wird er auch sozusagen Freundschaft schließen). Als wir dann endlich Aufschluss über die Beweggründe erhalten, beginnt es erst richtig spannend zu werden. Doch da wir in einem Agentenfilm sind, ist Geheimhaltung oberste Pflicht und es wäre nicht schlau, zu viel über die Handlung zu verraten.

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Viele Fragen und ein meisterhaftes Drehbuch Höchstens ein paar Hinweise und Fragen seien gestattet: Jeder könnte hier ein doppeltes Spiel treiben, keinem Hotelangestellten ist über den Weg zu trauen und vielleicht fällt ja sogar ein Freund dem anderen in den Rücken. Was steckt wohl in Chris' geheimnisvollem Koffer, warum hat er immer ein Diktaphon bei sich, wie lässt sich vom Chile des Jahres '73 eine Verbindung zum Kennedy-Attentat des Jahres '63 herstellen, und wird Chris sein Wunschziel Venedig jemals erreichen? Auf all das liefert McDonagh in seinem meisterhaften Drehbuch befriedigende Antworten und verbindet eine private Tragödie mit den Machenschaften skrupelloser US-Politik. Zwischendurch geht auch mal ein verschlafener Tom Waits ans Telefon und setzt sich mit dem Apparat vor eine Berghütte mit Blick aufs Monument Valley.

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Malkovich mit Oscar-Chancen Sam Rockwell ist wie immer ein ausgezeichneter Darsteller, doch diesmal hat er es besonders schwer, denn Malkovich erweist sich als wahre Naturgewalt und dominiert den Film, weil ihm McDonagh eine unvergessliche und effektvolle Rolle auf den Leib geschrieben hat. Sein Chris wird von todestrunkener Melancholie heimgesucht, hat sich aber dennoch seinen Biss und eine beneidenswerte Coolness bewahrt, die er in grandiosen Dialogen ausspielen kann. Nicht ohne Grund wurde Malkovich heuer bei den Internationalen Filmfestspielen in Venedig als bester Darsteller ausgezeichnet und mit der Coppa Volpi geehrt. Die nächste Station ist dann im kommenden März für ihn mit großer Wahrscheinlichkeit die Oscar-Bühne. 5 von 5 toten Pferden am Straßenrand „Wild Horse Nine“ ist derzeit in unseren Kinos zu sehen. Hier geht's zu den Spielzeiten!