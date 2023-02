Erfreuliche Optik

Das Aufregendste an diesem Werk ist noch die Arbeit von Kameramann Florian Ballhaus, denn der geteilte Bildschirm ist eine wiederkehrende Besonderheit und meistens treffen wir die zwei Hauptfiguren in ähnlichen Situationen an: Einmal wirkt es sogar, als würden sie in derselben Badewanne sitzen.

"Your Place Or Mine" ist also höchst verzichtbar und es lohnt sich nicht, einzuschalten. Zugleich ist der Film aber auch eine verpasste Chance, denn mit ein paar Änderungen am Drehbuch wäre es der perfekte Film über eine Fernbeziehung in Corona-Zeiten gewesen. Schade.

2 von 5 allergischen Reaktionen auf überflüssige Gärtner



"Your Place Or Mine" ist auf Netflix verfügbar.