Lohnt sich "Zom 100: Bucket List of the Dead"?

Eiji Akaso spielt Akiro mit geradezu unerlaubter Fröhlichkeit – dieser Junge bewahrt sogar in den scheinbar aussichtslosesten Lagen sein positives Denken, was sich auch auf uns überträgt und für gute Laune sorgt. Der besondere Dreh besteht darin, dass er schließlich am Ort seiner Wünsche doch von der alten Vergangenheit eingeholt wird. Und vielleicht verwandelt er sich auch noch in einen richtigen Superhelden – einen weiteren Punkt auf seiner Liste könnte er damit jedenfalls abhaken.

Das Wichtigste zuletzt: Die Zombies wirken hier erstklassig. Sie lassen nichts zu wünschen übrig und verstehen auch richtig zuzubeißen. Das Einzige, worauf ich verzichten könnte, ist eine ganz spezielle Sharknado-Einlage – das mag zwar Manga-mäßig gut herüberkommen, gibt mir persönlich aber nichts und wirkt viel zu überdreht, um noch lustig zu sein.

Und eine besonders uninspirierte Post-Credit-Szene hat der Film dann auch zu bieten, die der Handlung weder etwas hinzufügen noch Neugier auf künftige Ereignisse erwecken kann. Da die Bucket List aber nach wie vor viel Platz für weitere Punkte bietet, ist eine Fortsetzung zumindest sehr wahrscheinlich.

3 ½ von 5 Sternen.

Für Fans von: "Shaun of the Dead", "Zombieland", "Scouts vs. Zombies", "The Dead Don't Die", "Final Cut of the Dead"