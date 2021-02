"Framing Britney Spears": Doku schlägt hohe Wellen

Die "New York Times"-Dokumentation "Framing Britney Spears", die die langjährige Vormundschaft der Pop-Ikone kritisch beleuchtet, schlägt große Wellen. Der einstündige Film ruft in Erinnerung, was Britney Spears auf dem Höhepunkt ihrer Karriere erdulden musste: JournalistInnen, die sie permanent zu ihrer Jungfräulichkeit befragten, Paparazzi, die sie auf Schritt und Tritt verfolgten, Medien, die ihre psychische Gesundheit zum Gespött machten, und Ex-Freunde, die ganze Karrieren darauf aufbauten, ihre Person schlechtzumachen.

Nun scheint das Gefühl zu herrschen, man schulde ihr eine Entschuldigung. Nach der Ausstrahlung von "Framing Britney Spears" trendete "We Are Sorry Britney" auf Twitter – und auch zahlreiche Stars sprechen sich öffentlich für die #FreeBritney-Bewegung aus, die das Ende der gerichtlichen Vormundschaft fordert, unter der Britney seit 2008 steht.