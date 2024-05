Vienna Shorts 2024: Festivalpässe zum Kurzfilmfestival gewinnen!

Unter dem Motto What Are You Longing For? widmet sich VIENNA SHORTS von 28. Mai bis 2. Juni der Sehnsucht und dem Bedürfnis nach mehr: mehr Frieden, mehr Sicherheit, mehr Paradies. Mehr als 300 Filme stehen bei der 21. Ausgabe am Programm, rund ein Drittel davon im Wettbewerb. Die Porträts sind Yann Gonzalez (FR), Jyoti Mistry (ZA) und Amos Gitai (IL) gewidmet.

Darüber hinaus gibt es Current Comments für politisch Interessierte, die Late Night für genre-affine Nachtschwärmer:innen, audiovisuelle Live-Performances und ein formidables Kinder- und Jugendprogramm. Are you longing with us?