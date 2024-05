Darum geht es in "Bugonia"

In Lanthimos' neuestem Werk kidnappen zwei junge Männer, die Verschwörungserzählungen anhängen, die CEO eines Großkonzerns, da sie überzeugt sind, dass es sich bei der Frau in Wahrheit um ein Alien handelt, das plant, die Erde zu zerstören.

Neben "La La Land"-Star Stone wird auch Jesse Plemons (36), der ebenfalls in "Kinds of Kindness" mitwirkte, Teil der Besetzung von "Bugonia" werden. Das Drehbuch stammt von Will Tracy, der zuvor das Skript zu "The Menu" verfasste, und auch für die HBO-Erfolgsserie "Succession" schrieb. Bei "Bugonia" handelt es sich um ein Remake des südkoreanischen Films "Save the Green Planet!" aus dem Jahr 2003.

"Kinds of Kindness" startet am 4. Juli in unseren Kinos. Das Drama erhielt auf den Filmfestspielen von Cannes laut eines Berichts des Branchenportals "Deadline" sechsminütige Standing Ovations.