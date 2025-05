Der neuste Monster-Hit "Godzilla x Kong: The New Empire".

Warner Bros. und Legendary Pictures haben am 9. Mai 2025 die freudige Nachricht für alle Fans gigantischer Filmmonster verkündet: Die Fortsetzung des erfolgreichen Blockbusters "Godzilla x Kong: The New Empire" hat offiziell den Titel "Godzilla x Kong: Supernova" erhalten. Der Kaijū-Film aus Hollywood ist in Australien bereits in die Dreharbeiten gestartet. Am 26. März 2027 soll "Supernova" in den US-Kinos starten.

Details zum Teaser-Video Die Ankündigung wurde mit einem kurzen Teaser-Video verbreitet, das einen Einblick in die Welt der Titanen-Überwachungsorganisation Monarch gewährt. In dem Clip ist ein Büro zu sehen, in dem ein Computer eine echte Telefonnummer anzeigt: (240) MON-ARCH (240-666-2724). Wählt man diese US-Telefonnummer, wird eine aufgezeichnete Nachricht abgespielt: "Vielen Dank für Ihren Anruf bei der Monarch Community Support Hotline, Ihrer globalen Ressource für Titanen-Reaktion und -Hilfe. Ihre Hilfe bei der Meldung von Titanen-Sichtungen spielt eine entscheidende Rolle für die Sicherheit unserer Welt."

Bekannte und neue Gesichter in der Besetzung Für "Supernova" kehrt Dan Stevens (42) in seiner Rolle als Trapper zurück, der im Vorgängerfilm als Tierarzt für Kong auftrat. Neu zum Cast stoßen unter anderem Kaitlyn Dever ("The Last of Us"), Jack O'Connell ("Back to Black"), Delroy Lindo ("Sinners"), Matthew Modine ("Stranger Things"), Alycia Debnam-Carey ("Fear the Walking Dead") und Sam Neill. Letzterer bringt bereits durch seine Rolle in "Jurassic Park" Erfahrung im Umgang mit prähistorischen Riesenechsen mit.

Erfolgsgeschichte der Monsterverse-Reihe "Godzilla x Kong: Supernova" wird der sechste Film im sogenannten Monsterverse von Warner Bros. und Legendary Pictures sein. Der Vorgänger "Godzilla x Kong: The New Empire" erwies sich als der bisher erfolgreichste Teil der Reihe und spielte weltweit über 570 Millionen Dollar bei einem Budget von rund 135 Millionen Dollar ein. Der neue Film baut auf einer inzwischen fest etablierten Filmreihe auf, die 2014 mit "Godzilla" begann und mit "Kong: Skull Island" (2017), "Godzilla: King of the Monsters" (2019) und "Godzilla vs. Kong" (2021) fortgesetzt wurde, bevor "Godzilla x Kong: The New Empire" 2024 in die Kinos kam.