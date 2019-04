Gigantische Monster: Die 16 besten Riesenmonster-Filme

Als Monsterfilm ist " Monsters" ungewöhnlich. Im visuellen Stil einer Dokumentation erzählt der Film die Reise von Andrew und Samantha. Der Fotograf soll die verwöhnte Tochter seines Auftraggebers von Mexiko zurück in die USA bringen. Eigentlich sollten sie dabei die sogenannte "Infizierte Zone" weiträumig umgehen. Doch leider werden ihnen Pässe und Geld gestohlen. Es bleibt nur der Weg zurück durch die gefährliche Zone, in der seit dem Absturz einer NASA-Sonde riesige außerirdische Kreaturen leben. Soweit so gut. Nur sind die Monster im Film nur selten zu sehen. Und ein Monsterfilm braucht nun einmal gut abgelichtete Monster. Das mag wohl am geringen Produktionsbudget des Films liegen und am Bestreben von Regisseur Gareth Edwards bei seinem Regiedebüt eben diesen Eindruck einer Billigproduktion zu vermeiden. Das ist ihm gelungen. Aber so wirklich spektakulär ist der Film auch nicht geworden.

"Monsters" ist auf Amazon Prime verfügbar, aber nicht im Prime-Abo enthalten.