Aus für "Daredevil": Marvel-Superhelden auf Netflix mit Ablaufdatum?

Die vor kurzem ausgestrahlte dritte Staffel von " Daredevil" kam bei Kritikern und Fans gut an, erzielte aber (z.B. in Sozialen Medien) nicht mehr so euphorische Reaktionen wie im Jahr 2015. Dennoch galt eine vierte Staffel als sicher. Vor zwei Wochen präsentierte " Daredevil"-Showrunner Erik Oleson seinen Pitch für die vierte Staffel bei Netflix und Marvel. Nun kommt dennoch das überraschende Aus für die Serie.

Ähnlich lief es auch bei " Luke Cage". Die Einstellung war damals laut Deadline Hollywood vor allem darauf zurückzuführen, dass sich Netflix nicht mit der Disney-Tochter Marvel über Details der Fortsetzung einigen konnte. Der Ausgangspunkt soll zunächst die kreative Unzufriedenheit mit dem Konzept für die dritte Staffel auf Management-Ebene gewesen sein. Daher wurde die Entwicklung der neuen Staffel im September auf Eis gelegt. Netflix soll zudem versucht haben, den Vertrag mit Marvel zu ändern: von 13 auf 10 Episoden pro Staffel. Auf jeden Fall eine gute Idee. Doch Marvel hat nicht mitgespielt. Anscheinend sind die Verhandlungen dann eskaliert. Dabei spielten offenbar auch kreative Fragen und ein Wechsel der Showrunner eine Rolle. Am Ende des Tages blieb Netflix wohl nichts anders übrig als " Luke Cage" einzustellen. Das Verhältnis von Netflix und Marvel dürfte sich seither nicht verbessert haben.