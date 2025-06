Im Mai 2024 brachte Matthias Opdenhövel (54) nach über 20 Jahren Pause seine Musikshow "Hast du Töne?" zurück. Über ein Jahr später geht die runderneuerte Sendung in die zweite Staffel . Die neuen Folgen starten am 17. Juli 2025 in Sat.1 und beim Streamingdienst Joyn . Dies gab der Sender in einer Pressemitteilung bekannt. Die sechs Episoden laufen jeweils donnerstags um 20:15 Uhr.

Caroline Frier trifft auf Schwester Annette: Die Gäste von "Hast du Töne?"

Auch die Gäste, die an der Seite der Kapitäne Songs erkennen müssen, stehen bereits fest. So versuchen sich in der Auftaktfolge am 17. Juli die Schauspieler Susan Sideropoulos (44), Kai Schumann (48) und Nilam Farooq (35). In einer späteren Episode trifft Annette Frier (51) auf ihre Schwester.

Die Kapitäne treten in acht Runden mit ihrem Promigast an. Das Duo, das die meisten Lieder erkennt, gewinnt bis zu 30.000 Euro für einen Zuschauer, der im Block hinter ihm sitzt.

"Hast du Töne?" lief von 1999 bis 2001 bei VOX, ebenfalls von Matthias Opdenhövel moderiert. Damals traten statt Promis noch Normalos an.