Prime Video kündigt am 16. Jänner die acht Teilnehmenden der ersten deutschen Escape-Room-Comedy-Show "The Way Out" an. In der vierteiligen Show treten zwei Teams gegeneinander an, um eine Reihe lustiger und aufwendig gestalteter Escape-Rooms zu meistern. Welche Namen sich in diesen beiden Teams finden, verraten wir euch im folgenden Artikel.