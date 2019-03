Hellboy: Was wir bisher über den Reboot mit David Harbour wissen

Über die Handlung des Films ist bisher wenig bekannt. Der Arbeitstitel des Films war ursprünglich "Rise of the Blood Queen", doch dieser Untertitel wurde inzwischen fallen gelassen. Aber in Fan-Kreisen wird aufgrund der Besetzungsliste darauf getippt, dass die Geschichte "The Wild Hunt" als eine Vorlage des Films dienen könnte. Denn auf der Besetzungsliste stehen Charaktere wie "Nimue, the Blood Queen" und " Alice Monaghan", die in dieser achtteiligen Comic-Miniserie eine wesentliche Rolle spielen. Allerdings kommen Prof. und Major Ben Daimio in dieser Geschichte nicht vor, auf der Besetzungsliste aber schon. Die beiden Charaktere könnten aber bei der Filmadaption hineingeschrieben worden sein.

In "The Wild Hunt" wird Hellboy von Alice Monaghan nach Irland gerufen, wo er in eine mythologische Geschichte rund um keltische Sagen und die Artus-Legende verwickelt wird. Die böse Gegenspielerin in dieser Geschichte ist Nimue.