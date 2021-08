"Kong: Skull Island" auf Amazon Prime: King Kong statt Vietcong

Vietnamverdächtige Affeninsel

Doch 1973 ist es mit der Ruhe auf Skull Island wieder vorbei, denn eine wissenschaftliche Expedition hat sich bis dorthin durchgekämpft und betritt das südpazifische Inselreich voller Gefahren und unglaublicher Kreaturen, bei denen die Wachstumshormone verrückt gespielt haben. Was nun passiert, lässt sich am kürzesten folgendermaßen zusammenfassen: Apocalypse Now im Jurassic Park.

Der Expeditionsleiter ( John Goodman) hat nämlich eine militärische Eskorte angefordert und die Soldaten kommen gerade direkt aus Vietnam. Trotzdem sind sie nicht darauf vorbereitet, was nun auf sie wartet. Die Vietcongs mögen zwar zahlreicher gewesen sein, doch King Kong ist eindeutig der gefährlichere Gegner – immerhin kann er mit seinen Pranken ein ganzes Hubschraubergeschwader aus der Luft holen und hat auch noch ein paar andere Tricks auf Lager, wodurch er den Zorn des befehlshabenden Lieutenants Colonel Packard ( Samuel L. Jackson) erregt.

Das führt zu pausenlosen Waffeneinsätzen, wobei immer schwerere Kaliber aufgefahren werden. Dummerweise stellt Kong aber gar nicht die eigentliche Gefahr dar, denn es gibt noch viel ungemütlichere hungrige Wesen vor Ort, gegen die der Riesenaffe ein guter Verbündeter sein könnte.