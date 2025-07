Nach über 15 erfolgreichen Jahren im Nachmittagsprogramm bekommt "Die Küchenschlacht" erstmals einen Platz zur besten Sendezeit: Das ZDF kündigt eine Primetime-Ausgabe des seit 2008 laufenden Kochwettbewerbs an. "Die Küchenschlacht XXL" läuft am 3. September 2025 um 20:15 Uhr.

Normalerweise treten bei "Die Küchenschlacht" montags bis freitags ambitionierte Hobbyköche gegeneinander an. Am Ende kürt ein prominenter Juror den Tagessieger. In der XXL-Version läuft alles ein wenig anders: Laut ZDF treten hier Amateure gegen Profis an. Mal stehen sich die beiden Lager direkt gegenüber, mal kochen alle Kandidatinnen und Kandidaten gleichzeitig gegeneinander.