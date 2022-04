Das junge Mädchen im altertümlichen Kostüm sitzt mit wild rollenden Augen am Klavier und greift vor Publikum virtuos in die Tasten. Wir befinden uns in Barbara Alberts vielschichtigem Historienfilm im Wien des Jahres 1777 und die Künstlerin heißt Maria Theresia Paradis. Seit dem dritten Lebensjahr erblindet, wird sie stets von den stolzen Eltern überwacht und wie ein musikalisches Wundertier vorgeführt – immerhin hat Kaiserin Maria Theresia höchstpersönlich eine Ehrenpension ausgesetzt, auf die der verarmte Vater angewiesen ist.