"Life": Überlebenskampf im Orbit

Leben vom Mars

Wir befinden uns im Orbit der Erde an Bord einer hochmodernen Raumstation: dort macht sich die internationale sechsköpfige Crew bereit, eine Marssonde abzufangen, in der eine Bodenprobe vom roten Planeten steckt. Das schwierige Manöver glückt und was der Biologe vor Ort dann im Marsboden findet, löst via Bildübertragung eine weltweite Sensation aus. Die aus dem langen Schlaf geweckte Lebensform - von Schulkindern auf den Namen Celvin getauft - bleibt jedoch nicht lange klein und niedlich, sondern erweist sich als schnell wachsend, äußerst robust und unglaublich lernfähig. Dummerweise besteht der Sinn des Lebens offenbar auch auf anderen Planeten darin, zu fressen oder gefressen zu werden. Daher entbrennt in der Raumstation bald ein verzweifelter Kampf ums Überleben und es bleibt bis zuletzt offen, wer wohl gewinnen wird - die Erdlinge oder der Marsianer. Das molluskenartige Wesen wirkt nicht weniger erschreckend als Ridley Scotts Monster, wenn es durch Lüftungsschächte oder am besten gleich in Menschenmünder flutsch. Falls es also tatsächlich auf die Erde gelangen sollte, steht eine Katastrophe bevor.