"The Mechanic" auf ATV: Statham als Mechaniker in Sachen Tod

Für alle, die sich von diesem Film Aufschluss darüber erhofft haben, weshalb ihr Auto heute Morgen einfach nicht anspringen wollte, gleich die schlechte Nachricht vorweg: Jason Statham spielt in „"The Mechanic"“ keinen Automechaniker, sonder eher einen Typ, der Autos, samt den dazugehörigen Insassen, in (Bio)Schrott verwandelt.

Als Auftragskiller Bishop, der im Dienst der Regierung unliebsame Zeitgenossen (z.B. korrupte Agenten oder Waffenhändler) auf eine Weise liquidiert, die alles wie Unfälle aussehen lässt, hat er höchstens bedingt Zeit, an einem gepflegten Privatauto herumzubasteln. Obwohl er immer im Alleingang arbeitet, kann er doch auf einen berühmten Vorgänger in seinem Job zurückblicken, denn Charles Bronson bereicherte einst in derselben Rolle und unter demselben Titel (auf Deutsch hieß der Film allerdings „"Kalter Hauch"“) ein eigenes Sub-Genre des harten Thrillers – das, des einzelgängerischen Profikillers.