Netflix-Doku über Helene Fischer gestoppt. Was ist der Grund?

Demnach hätte der Film auch intime Einblicke hinter den Kulissen ihrer "Rausch"-Tournee gewähren und natürlich auch den ein oder anderen privaten Moment zeigen sollen. Platzte der gesamte Deal, weil Helene Fischer weiterhin akribisch ihr Privatleben von der Öffentlichkeit fernhalten möchte? Eine durchaus plausible Erklärung, die nahtlos an Helene Fischers bisheriges Tun anschließen würde.

Eine mit Spannung erwartete Netflix-Dokumentation über die Schlager-Sängerin Helene Fischer (40) wird nicht erscheinen - obwohl die Produktion laut Medienberichten bereits fast fertiggestellt war. Auch eine Netflix-Sprecherin bestätigte der Nachrichtenagentur spot on news lediglich, dass das Projekt nicht geklappt habe - ohne konkret zu werden. Der genaue Grund bleibt somit bislang nebulös. Einem Bericht der "Bild"-Zeitung zufolge könnten allerdings Unstimmigkeiten zwischen Fischer und Netflix der Grund für das Aus ein.

Konsequente Trennung von Bühne und Privatleben

Das Scheitern des Dokumentarfilms aus diesem Grund wäre also kein Zufall oder Ausrutscher, sondern würde Helene Fischers konsequente Strategie widerspiegeln, ihr Privatleben abzuschotten und zu schützen. "Ich möchte am liebsten nur meinen Job machen, als Künstlerin auf der Bühne stehen, danach die Tür schließen und einfach eine Privatperson sein", erklärte die 39-Jährige bereits im Jahr 2021 in einem "Zeit"-Interview ihre Philosophie. Diese strikte Trennung zwischen öffentlicher Person und Privatmensch hat sie über die Jahre nahezu perfektioniert.

Sie sei in zwei Parallelwelten unterwegs, beschreibt Fischer selbst ihre Situation: "Die eine ist die Bühne, auf der ich stehe. Und wenn ich sie verlasse, dann bin ich sofort wieder Helene." Während sie auf der Bühne ihr Publikum mit spektakulären Shows begeistert, führe sie abseits des Rampenlichts ein erstaunlich normales Leben. "Ich mache den Haushalt, koche, bin für meine Familie da. Viele können sich wohl gar nicht vorstellen, wie normal, unscheinbar und auch chaotisch mein Leben eigentlich ist", sagte sie zum Beispiel erst im vergangenen Jahr in einem für ihre Verhältnisse erstaunlich offenem Interview mit dem Schweizer Portal "20 Minuten".