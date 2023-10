Während die Suche nach dem neuen Leinwand-Bond weiter anhält, stellen sich waghalsige Hobby-Agenten schon bald in einer neuen Spielshow in den Geheimdienst Ihrer Majestät. In "007: Road to a Million" müssen sich die Kandidatinnen und Kandidaten an Originalschauplätzen der Kultreihe in allerhand Herausforderungen bewähren.

Wie der nun veröffentlichte Trailer zu dem Prime-Video-Format zeigt, das ab dem 10. November bei dem Streamingdienst abrufbar sein wird, darf der MI6-Nachwuchs weder Höhenangst noch Arachnophobie haben.