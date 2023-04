Ungewöhnlicher neuer Job für Brian Cox (76) nach dem Ende seiner Erfolgsserie "Succession". Der Schauspieler wirkt laut Medienberichten an einer Gameshow aus dem James-Bond-Universum mit. Amazon Prime Video hat dem Format "007's Road to a Million" kürzlich grünes Licht gegeben. Darin kämpfen Zweierteams an Original-Schauplätzen von Bond-Filmen um den Hauptgewinn in Höhe von einer Million britischer Pfund (etwa 1,12 Mio. Euro).

Welche Rolle ist in dieser Sendung für ein schauspielerisches Schwergewicht wie Brian Cox vorgesehen? Der Schotte soll eine Figur namens "The Controller" verkörpern. Der wird als eine Art graue Eminenz beschrieben, der "im Schatten lauert, alles beobachtet und kontrolliert".