Liam Neeson entschied sich für die Liebe

Den Wunsch seiner langjährigen Ehefrau befolgte Neeson. In den folgenden Jahren habe er jedoch zum Spaß gelegentlich das berühmte James-Bond-Thema vor sich hin gesummt und Richardson gegenüber so getan, als hielte er eine Pistole in der Hand. "Ich habe es geliebt, das zu tun", so Neeson.

Anstelle des Stars solcher Filme wie "96 Hours" (2008), "Star Wars: Episode I - Die dunkle Bedrohung" (1999) und "Schindlers Liste" (1993) wurde dann der irische Darsteller Pierce Brosnan (69) zu James Bond. Er verkörperte die von Ian Fleming (1908-1964) erfundene Agenten-Figur zwischen 1995 und 2002 in vier Filmen.