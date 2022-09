"100.000 Mark Show" und andere große TV-Revivals

"TV total"

Sie ist die wohl langlebigste Late-Night-Show in Deutschland. Ganz wie bekannte Sendungen in den USA eröffnete ab 1999 auch Stefan Raab (55) "TV total" mit einem Stand-up-Monolog und begann dann damit, Geschehnisse aus anderen TV-Sendungen humorvoll aufzuarbeiten. Dabei hatte er stets verschiedenste Gäste auf seinem Sofa. Stars wie Rihanna, Eminem, Will Smith oder 50 Cent saßen dem Moderator gegenüber. 2015 verabschiedete sich Stefan Raab nicht nur von seiner Sendung, sondern kehrte der Fernsehlandschaft den Rücken - zumindest vor der Kamera.

Fans wünschen sich seitdem ein Comeback des Moderators und seiner Kultshow. Eines konnte der Sender ProSieben immerhin erfüllen: Ende 2021 feierte "TV total" sein großes Comeback. Die Moderation übernimmt seitdem Sebastian Pufpaff (45) und führt einmal die Woche durch die Sendung, deren Konzept sich so gut wie gar nicht geändert hat.