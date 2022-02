Von nix kommt nur bisserl was

Vielleicht aber liegt’s ja gar nicht an der Sendung selbst, dass sie nicht mehr so begeistert wie früher, sondern an der TV-Landschaft rund um sie herum. Die ist nämlich nicht mehr so farbenprächtig, vielschichtig und lebendig, wie sie in den Nullerjahren war.

"TV Total" ist eine Sendung, die mehr auf Vorlagen aufbaut als andere Shows. Von nix kann zwar immer noch ein bisserl was kommen, aber halt nicht viel. Je öder das Original, desto beliebiger die Karikatur.

Und: Mit der Primetime haben sich die MacherInnen (Raab ist als Produzent tätig) keinen Gefallen getan, zu sehr ist die Sendung auf das Late-Night-Konzept aufgebaut.