16 blutige Thriller zum Streamen, die noch nicht jeder kennt

Becky (2020)

Kevin James überzeugt in diesem Home-Invasion-Thriller in seiner ersten Rolle als Böser. Allerdings können wir nur von der deutschen Synchronfassung abraten. Der rassistische Neo-Nazi und skrupellose Gefängnisausbrecher Dominick (James) ist mit der netten Stimme aus "King of Queens" einfach nur unerträglich. Noch mehr als James in der Schurkenrolle überzeugt jedoch die fantastische Lulu Wilson in der titelgebenden Hauptrolle der 13-jährigen Becky. Vor einem Jahr ist ihre Mutter an Krebs gestorben. Ihr Vater hat schon eine Neue. Becky ist voller Zorn. Als Dominick und seine Nazi-Gang in das Landhaus ihrer Familie eindringen, lässt sie ihrer Wut freien Lauf. So einen Rache-Thriller gab es bisher noch nicht.

"Becky" (FSK 18) ist bei Amazon Prime Video als Leihangebot für 4,99 Euro zu sehen. Hier geht's direkt zum Film.