"Guns Akimbo": Schräger Ego-Shooter als Actionfilm im GTA-Style

Daniel Radcliffe hat ja schon einige schräge Filme in seinem Repertoire, um den Nimbus des niedlichen Jungen aus den "Harry Potter"-Filmen loszuwerden. "Horns" (2013) und "Swiss Army Man" (2016) wären hier zu nennen. "Guns Akimbo" ist wieder so ein schräger Film, der wohl nicht jedermanns Sache ist – aber durchaus sehenswert, wenn man blutige Actionfilme und vor allem brutale Computergames wie "Grand Theft Auto" (GTA) oder Ego-Shooter mag.

Radcliff spielt Miles, einen Programmierer in der fiktiven Großstadt Shrapnel City (ein Mix aus Auckland und München, wo die Kiwi-deutsch-britische Produktion gedreht wurde). Seinen Job beim Produzenten einer harmlosen Game-App, die den Kids das Geld aus der Tasche zieht, hasst er und auch mit dem Rest seines trostlosen Lebens ist er ziemlich unzufrieden. Trotzdem findet er nicht die Zeit, seinen Blick auch nur für eine Sekunde von seinem Bildschirm auf die echte Welt zu richten. Zu Hause trauert er in Tigerfuß-Patschen seiner Freundin Nova (Natasha Liu Bordizzo) nach, die den antriebslosen Nerd kürzlich verlassen hat. Außerdem ist er einer der vielen Fans des brutalen Snuff-Games Skizm. In einem Underground-Fight-Club treten dabei echte Menschen im Stil eines Ego-Shooters gegeneinander an – bis einer tot ist. Jeder neue Kampf wird als Live-Stream übertragen. Ungeschlagener Skizm-Champion ist zurzeit die knallharte Nix (Samara Weaving).

In seiner Freizeit ist Miles ein Troll, also jemand der gerne in Online-Kommentaren andere provoziert. Natürlich sieht sich Miles als guter Troll. Er legt sich nämlich nur mit anderen Trollen an, die vorher herumgestänkert haben. Doch eines Tages kommt er an den Falschen, nämlich an Riktor (Ned Dennehy). Der verrückte Veranstalter von Skizm findet in Windeseile IP-Adresse sowie Wohnort von Miles heraus und schickt ihm ein Paar Schläger vorbei.