"2 Minuten 2 Millionen": Iron Brakes und Mehlspeis Moments

"Wer bremst, gewinnt und kommt immer sicher ins Ziel!“ Mit diesem Motto präsentieren der ehemalige Rennrodler und Ex-Europameister Björn Kierspel und Produktentwickler Alexander in "2 Minuten 2 Millionen – Die PULS 4 Start-Up-Show" am 17. Februar 2026 ihr Tiroler Start-Up Iron Brakes. Das Problem: Jährlich steigen bei rund 450.000 verkauften Rodeln allein im Alpenraum auch die Unfallzahlen stetig. Ihre Lösung dafür sind patentierte Schuh-Spikes: Kompakt, robust und "handmade in Tirol", die selbst auf vereisten Strecken verlässlich greifen. Ob der ehemalige Europameister diese Idee auch bei den Investorinnen und Investoren punktet?

Mehlspeis, Zeitkapsl und High‑Tech‑Textil

Danach wird’s süß: Mehlspeis Moments aus Gmunden von Julia und Mathias Baumgartner begeistert mit einer neuen Interpretation österreichischer Mehlspeisen. Marillenknödel, Apfelstrudel oder Esterhazy‑Schnitte – hier werden sie zu handgefertigten Pralinen und Likören mit Marillenmark, Butterbröseln nach Familienrezept und Apfelsaft vom Nachbarsbauern. "Es schmeckt so gut", schwärmt Eveline. "Gewaltig", ergänzt Mathias. Die Investor:innen sehen das Potenzial.

Außerdem mit dabei: Zeitkapsl aus Wien, eine sichere, europäische Cloud für Fotos und Videos mit Ende‑zu‑Ende‑Verschlüsselung, lokaler KI‑Suche und vollständiger DSGVO‑Konformität und MAXXI Sharp aus Arbing in Oberösterreich, ein patentiertes High‑Tech‑Textil, das Rasierklingen schärft, poliert und desinfiziert und so die Lebensdauer von Einwegrasierern um das bis zu 100‑Fache verlängert.

Können die beiden Start‑ups die Investor:innen Katharina Schneider, Eveline Steinberger, Christian Jäger, Erich Falkensteiner, Alexander Schütz, Mathias Muther und Charlotte Braunstorfer, die das Tchibo‑Start‑Up‑Ticket vergibt, von sich überzeugen?