In der "2 Minuten 2 Millionen" -Folge vom 24. Februar 2026 auf JOYN & PULS 4 will der Start-Up Birdy & Bee aus Niederösterreich mit kompostierbarem Modeschmuck die Modebranche revolutionieren. Die beiden Gründerinnen Petra Kamenar und Sarah Anderl aus Niederösterreich setzen mit ihrem Label ein starkes Zeichen für moderne, verantwortungsbewusste Mode: Ihre federleichten Ohrringe bestehen aus Kartoffel- und Maisstärke, sind vollständig plastikfrei, kompostierbar und werden in Kooperation mit der BOKU Tulln entwickelt. "Ich find’s super sexy, wirklich cool, Hut ab!", mit diesen Worten zeigt sich Investor Mathias Muther vom nachhaltigen Modeschmuck beeindruckt.

Weihrauch, das Gold des Orients

Mit Luban Vital bringen die Junggründer & Geschwister Stefan (22) und Julia Klefasz (19) aus Niederösterreich ein innovatives Schmerz- und Pflegegel auf Basis von reinem omanischem Weihrauch ins Studio. Die hochkonzentrierten Boswelliasäuren wirken stark entzündungshemmend und schmerzlindernd – eine natürliche Alternative zu herkömmlichen Schmerzmitteln.

Dass Weihrauch weit mehr kann, als hierzulande bekannt ist, haben Stefan und Julia schon in ihrer Kindheit im Oman erlebt. Dort gilt das Harz als echtes Multitalent – mit Einsatzmöglichkeiten, die im europäischen Raum oft unterschätzt werden. Viele kennen nur den klassischen Gebrauch, wie Mathias Muther lachend zugibt: "Ich kenn den Weihrauch vom Sonntag, wenn ich in der Kirche bin."