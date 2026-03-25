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"2 Minuten 2 Millionen": Geniale Klimaanlage und Tierpflege

Hunde im "2 Minuten 2 Millionen"-Studio
Franco Schedl
Franco Schedl
25.03.26, 08:08
Installationsfreie Klimaanlage als umweltfreundliches Plug-and‑Play‑Gerät und Wiener Start-up für Tiere.

Innovation zwischen Kühlelementen und Tierliebe: Das sind die aktuellen Highlights bei "2 Minuten 2 Millionen" (immer dienstags um 20:15 Uhr auf JOYN & PULS 4).  Wahl-Wiener Philippe Schmit für ordentlich Gesprächsstoff. Mit Social Cooling präsentiert er die weltweit erste installationsfreie Klimaanlage – ein Plug-and-Play-Wunder, das ohne Abluftschlauch auskommt und dank patentierter Speichertechnologie 40 % Strom spart. Der ehemalige Jurist beeindruckte die Investoren-Riege fast lückenlos: Während Erich Falkensteiner ihn als "pfiffigen Teufel" adelt, kommen von Eveline Steinberger kritische Töne zur Exklusivität der Technik. Reicht der Platz 1 im Konsumenten-Ranking von Marketagent für den finalen Deal?

"2 Minuten 2 Millionen": Kompostierbarer Modeschmuck

Pflege für Tiere und Secondhand für Kinder

Tierisch emotional wird es hingegen bei Loxovet. Gründerin Valeria präsentiert gemeinsam mit Hündin Cookie eine antibiotikafreie Pflegeserie auf HOCl-Basis. Die von Tierärzten entwickelte Lösung zur Infektionsprävention ist im DACH-Raum bereits etabliert – nun soll mit Schützenhilfe der Investoren der Sprung in den europäischen Handel gelingen. Abgerundet wird die Runde durch zwei weitere Wiener Start-ups: Neworn setzt auf KI für Kinder-Secondhand, während Agai Bodenpapst die Landwirtschaft per intelligentem Wissenssystem revolutionieren will.

Die aktuelle "2 Minuten 2 Millionen"-Folge ist auf Joyn zu sehen!

Franco Schedl, film.at, fs
Aktualisiert vor 3 Minuten