Innovation zwischen Kühlelementen und Tierliebe: Das sind die aktuellen Highlights bei "2 Minuten 2 Millionen" (immer dienstags um 20:15 Uhr auf JOYN & PULS 4). Wahl-Wiener Philippe Schmit für ordentlich Gesprächsstoff. Mit Social Cooling präsentiert er die weltweit erste installationsfreie Klimaanlage – ein Plug-and-Play-Wunder, das ohne Abluftschlauch auskommt und dank patentierter Speichertechnologie 40 % Strom spart. Der ehemalige Jurist beeindruckte die Investoren-Riege fast lückenlos: Während Erich Falkensteiner ihn als "pfiffigen Teufel" adelt, kommen von Eveline Steinberger kritische Töne zur Exklusivität der Technik. Reicht der Platz 1 im Konsumenten-Ranking von Marketagent für den finalen Deal?

Pflege für Tiere und Secondhand für Kinder

Tierisch emotional wird es hingegen bei Loxovet. Gründerin Valeria präsentiert gemeinsam mit Hündin Cookie eine antibiotikafreie Pflegeserie auf HOCl-Basis. Die von Tierärzten entwickelte Lösung zur Infektionsprävention ist im DACH-Raum bereits etabliert – nun soll mit Schützenhilfe der Investoren der Sprung in den europäischen Handel gelingen. Abgerundet wird die Runde durch zwei weitere Wiener Start-ups: Neworn setzt auf KI für Kinder-Secondhand, während Agai Bodenpapst die Landwirtschaft per intelligentem Wissenssystem revolutionieren will.

Die aktuelle "2 Minuten 2 Millionen"-Folge ist auf Joyn zu sehen!