2 neue "Blind ermittelt"-Folgen: Staatsoper und Falco-Hits
Beim heurigen Wiener Opernball war auch Philipp Hochmair in der Staatsoper anwesend. In einer anderen Funktion hat er sich bereits seit 19. Jänner 2026 in diesem Gebäude aufgehalten, denn zu diesem Zeitpunkt starteten die Dreharbeiten zum 15. Film der "Blind ermittelt"-Reihe mit dem Arbeitstitel "Opernball". Auf dem Ball selbst nutzte er die Gelegenheit für eine Guerilla-Aktion, um das Geschehen mit der Kamera einzufangen. Die Szenen sollen dann 2027 in der genannten Folge zu sehen sein. Der 14. Film wird sich hingegen im Falco-Fan-Milieu bewegen. Hier sind die Infos zu den beiden kommenden Folgen der Krimireihe.
Fall 14: "Blind ermittelt – Falco" (Arbeitstitel)
Unter einer Autobahnbrücke wird die Leiche einer jungen Frau entdeckt. Eine erste Spur führt Sonderermittler Alexander Haller (Philipp Hochmair) und Niko Falk (Andreas Guenther) zum angesagten Club "Flak", in dem Timo X. (Benedikt Kalcher) als Falco-Double regelmäßig die Pop-Ikone aufleben lässt. Hier wurde das Opfer, Lea Wagner (Puti Kaisar-Mihara), erfolgreiche Betreiberin eines Fitnesstempels und Ehefrau eines Spitzenanwalts, zuletzt lebend gesehen. Wie sich herausstellt, hatte sie eine Affäre mit Timo und hütete ein intimes Geheimnis, das das Leben beider für immer verändert hätte. Schon bald rücken Leas Ehemann Joachim (Florian Stetter), der angeblich keine Kenntnis von der Liebschaft hatte, und ihr wenig empathischer Geschäftspartner Balta (Sebastian Jakob Doppelbauer) ins Visier der Ermittler. Auch die taffe Clubbesitzerin Erika (Caroline Frank), Mutter und Managerin des umtriebigen Falco-Imitators, und die geheimniskrämerische Bassistin Angie (Fanni Schneider) stehen bald im Fokus der Ermittlungen.
Fall 15: "Blind ermittelt – Opernball" (Arbeitstitel)
Vier Tage vor dem Wiener Opernball wird die junge Debütantin Julia Eder (Lara Horvath) im Seilwerk der Bühnentechnik der Staatsoper verheddert tot aufgefunden. Zunächst deutet alles auf einen dramatisch inszenierten Selbstmord hin. Doch Alexander Haller, Niko Falk und Mia Markovic zweifeln rasch an dieser Version. Aber wer kann die junge Frau von der Beleuchterbühne gestoßen haben – und warum? Julia war als "Aschenputtel der Oper" ein Social-Media-Star: Als 19-jährige Influencerin aus einfachen Verhältnissen hatte sie sich einen "Prinzen" geangelt und sich somit die Teilnahme an der begehrten Eröffnung des Opernballs gesichert. Ihre täglichen Postings sorgten jedoch nicht nur für Furore, sondern auch für Neid, verletzte Eitelkeit und offene Feindschaft. Immer mehr Personen aus dem Umfeld der Debütantinnen und Debütanten geraten ins Visier der Ermittler.
Beide neuen Produktionen sind voraussichtlich 2027 in ORF 1 zu sehen.