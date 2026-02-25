Fall 15: "Blind ermittelt – Opernball" (Arbeitstitel)

Vier Tage vor dem Wiener Opernball wird die junge Debütantin Julia Eder (Lara Horvath) im Seilwerk der Bühnentechnik der Staatsoper verheddert tot aufgefunden. Zunächst deutet alles auf einen dramatisch inszenierten Selbstmord hin. Doch Alexander Haller, Niko Falk und Mia Markovic zweifeln rasch an dieser Version. Aber wer kann die junge Frau von der Beleuchterbühne gestoßen haben – und warum? Julia war als "Aschenputtel der Oper" ein Social-Media-Star: Als 19-jährige Influencerin aus einfachen Verhältnissen hatte sie sich einen "Prinzen" geangelt und sich somit die Teilnahme an der begehrten Eröffnung des Opernballs gesichert. Ihre täglichen Postings sorgten jedoch nicht nur für Furore, sondern auch für Neid, verletzte Eitelkeit und offene Feindschaft. Immer mehr Personen aus dem Umfeld der Debütantinnen und Debütanten geraten ins Visier der Ermittler.

Beide neuen Produktionen sind voraussichtlich 2027 in ORF 1 zu sehen.