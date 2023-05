Um was geht es in "Kleine Eheverbrechen"?

Darin spielen Emily Cox (38) und er das Künstlerehepaar Lisa und Gilles Sobiri. Bei einem Sturz wird der Schriftsteller so schwer verletzt, dass er sein Gedächtnis verliert. So dramatisch es aus medizinischer Sicht ist, für die Paarbeziehung entsteht dadurch die Chance, sich noch einmal neu kennenzulernen. Nach dem Krankenhausaufenthalt zurück im schönen Haus am See kommt es dabei zu witzigen Szenen, wenn Lisa Gilles beispielsweise erzählt, er sei vor dem Gedächtnisverlust Hunde-Fan und vegan gewesen - was er nicht war, sie aber schon.

Was in seinem Fall ähnlich abwegig wäre, verrät der Wiener Fernseh- und Theaterstar Philipp Hochmair im Interview mit spot on news. Dabei erzählt er auch von einem wundersamen Fan-Erlebnis mit dem deutsch-türkischen Serienstar Wilma Elles (36) am Istanbuler Flughafen.