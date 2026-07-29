20 Jahre Psychothriller, über 20 Millionen verkaufte Bücher und eine Erfolgsgeschichte, die in einem Wartezimmer begann: Thriller-König Sebastian Fitzek feiert sein außergewöhnliches Autorenjubiläum mit einer einzigartigen Live Show in der Berliner Waldbühne. Deutschlands erfolgreichster Autor verwandelt die Bühne der Weltstars in die bisher größte Buchparty aller Zeiten .

Programm der Jubiläums-Show

Vor der beeindruckenden Kulisse der legendären Waldbühne Berlin erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer keine klassische Lesung, sondern eine eigens für dieses Jubiläum entwickelte Show. Sebastian Fitzek erzählt persönliche Anekdoten, begrüßt prominente Gäste wie Rea Garvey, präsentiert musikalische Highlights und überrascht mit einer exklusiven Geschichte, die es nur an diesem Abend gibt. Spannung, Emotionen und große Unterhaltung verschmelzen zu einem einzigartigen Live Erlebnis – und feiern vor allem die Menschen, die Fitzeks Erfolg erst möglich gemacht haben: Seine Leserinnen und Leser.

Vor 20.000 Fans blickt er auf seinen außergewöhnlichen Weg zurück – voller überraschender Wendungen, großer Erfolge und unvergesslicher Geschichten.

RTL+ überträgt „20 Jahre Sebastian Fitzek“ am 08.08. um 20:05 Uhr exklusiv und live.