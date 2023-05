Was hier in den vergangenen 20 Jahren entstand, ist eine fast surreale Erfolgsgeschichte", blickt das Leitungsduo Doris Bauer und Daniel Hadenius-Ebner auf den Werdegang des 2004 erstmals ausgerichteten Festivals zurück. Dafür sei "viel harte Arbeit und ein großartiges Team" notwendig gewesen. Feiern wolle man nun mit der gesamten Stadt, wobei das Festivalzentrum im Museumsquartier laut Presseunterlagen als zentrale Anlaufstelle diene. Am Areal findet sich auch das Milieukino, der zum mobilen Kino umgebaute Truck, der etwa Schauplatz für die politischen Programme wird. Ebenfalls im MQ sind fünf Open-Air-Abende angesetzt.

Als Motto wurde für die Jubiläumsausgabe "Just A Moment, Please!" gewählt. "Wir wollen den Blick auf das Wesentliche schärfen und kurz Luft holen, bevor wir uns wieder der Welt um uns herum aussetzen", so Bauer und Hadenius-Ebner. Einem gesellschaftspolitischen Ansatz folgt vor diesem Hintergrund die Reihe "Aktuelle Anmerkungen", während sich die Fokusprogramme der Momentaufnahme aus bild- und filmhistorischer Sicht widmen.

Insgesamt wurden mehr als 90 Einzelprogramme zusammengestellt. Als Porträtgäste konnten wiederum das US-Künstlerduo Kevin J. Everson und Claudrena N. Harold sowie die heimischen Filmemacherin Christiana Perschon gewonnen werden. Ihnen sind Personalen gewidmet.