Die KURIER ROMY-Gala ist das heimische Pendant zu den Oscars und den Emmys. Der populäre und historische TV-und Filmpreis fand heuer am 22. April statt, wie immer in der Wiener Hofburg – und wie das so ist bei einem Klassentreffen, traf sich dort das Who's'Who der österreichischen Medienlandschaft, um sich zu busseln, zu gratulieren, zu feiern – und natürlich einen Blick auf Otto Waalkes und Brendan Fraser zu erhaschen, denn die beiden internationalen Stars waren die großen Highlights des Abends.

Hollywood-Glamour und Gag-Feuerwerke gab's aber auch am Red Carpet, wo film.at. für euch vor Ort war und zahlreiche Promis zum Mini-Plauscherl gebeten haben. Lest hier die besten Zitate auf dem roten Teppichs der ROMY 2023: