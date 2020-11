22 Serien, von denen wir uns eine Neuauflage wünschen

And who am I? That's a secr...äh, inzwischen wissen das eh alle, oder? Falls nicht: Es ist Dan Humphrey! Ich wiederhole: Dan Humphrey ist Gossip Girl! Was für ein hinterhältiger Vollhorst. Er soll in der Hölle schmoren. In der Neuauflage kann sich dann bitte alles um seine jüngere Schwester Jenny drehen. Danke vielmals! (Update: Eine Neuauflage von "Gossip Girl" wurde inzwischen bestätigt und für 2021 angekündigt.)

