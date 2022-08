25 Jahre Netflix: Jubiläum für den Streaming-Riesen

Jeder soll zahlen

In Südamerika testet Netflix derzeit unterdessen zwei Modelle, um das Teilen von Login-Daten zu monetarisieren. Dieses ist laut der Nutzungsbedingungen eigentlich untersagt, trotzdem sollen angeblich laut des Dienstes mehr als 100 Millionen Haushalte auf diese Weise mitstreamen, ohne zu zahlen. Der Anbieter arbeitet an Möglichkeiten, das Teilen zu unterbinden und dann gegen einen Aufpreis freizuschalten.

Bei dem einen Modell können Kunden "Extra-Mitglieder" hinzufügen, beim anderen haben sie ein "Home" und buchen bei Bedarf weitere hinzu. Bei der Zuhause-Variante können User sich auch auf einem TV-Gerät außerhalb des "Homes" einmal jährlich für bis zu zwei Wochen kostenlos anmelden, aber nur, wenn sie an jenem Ort den Account noch nicht genutzt haben. Um dies zu überprüfen nutzt Netflix eine Mischung aus den IDs einzelner Geräte, die Account-Aktivität und IP-Adressen, mit denen der Standort eines Users zugeordnet werden kann. Der Verbraucher muss sich dann damit begnügen, Netflix-Inhalte vor Ort auf seinem Smartphone, Tablet oder Laptop zu streamen, wenn er nicht die zusätzliche Gebühr zahlen möchte. Sollten die Tests erfolgreich verlaufen, wird der Dienst wohl auch bald weltweit entsprechende Optionen anbieten. Wie Kunden darauf dann reagieren, bleibt abzuwarten.

Zudem arbeitet der Streaming-Riese an einer werbeunterstützten Abo-Option. Laut eines Berichts von "Bloomberg" peilt Netflix hier angeblich einen monatlichen Preis von sieben bis neun US-Dollar an. Im Vergleich: Das "Standard"-Abo kostet in den USA derzeit 15,49 Dollar im Monat. Geplant seien demnach rund vier Minuten an Werbeeinblendung pro Stunde - vor und während bestimmter Inhalte, aber nicht danach. Noch in diesem Jahr soll die Option in mindestens sechs Märkten eingeführt werden. In anderen Ländern wird das Ganze für das kommende Jahr erwartet.