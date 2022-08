Netflix, Amazon, Disney & Co.: Streamingdienste im Preisvergleich

Da fragt man sich natürlich, wie sich ein/e Normalsterbliche/r das noch leisten kann. Leider können wir euch darauf auch keine zufriedenstellende Antwort geben (wenngleich wir euch Britneys Rat ans Herz legen wollen: You better work, bitch!). Was wir aber sehr wohl tun können ist, euch einen übersichtlichen Preisvergleich der wichtigsten Streamingdienste in Österreich zu bieten.

Denn auch, wenn es ein bisserl so ist, als müsstet ihr euch für ein Lieblingskind entscheiden: Wenn am Ende des Monats nix mehr im Börserl ist, muss früher oder später ein Streamingdienst (oder gar mehrere, oh Graus!) das Feld räumen. Falls es tatsächlich soweit kommen sollte, senden wir euch jetzt schon viel seelische Kraft. Ihr werdet es brauchen.