Uns erwartet mit "28 Years Later: The Bone Temple" ein postapokalyptischer Horrortrip, der direkt an die Ereignisse von "28 Years Later" anknüpft. Der Film führt die Überlebenden, darunter Ralph Fiennes als Dr. Kelson und Alfie Williams als Spike, noch tiefer in eine Welt, in der das Virus nicht nur überlebt hat, sondern weiter mutiert ist – aber sind die Infizierten wirklich die größte Bedrohung?

Hier ist der furchterregende Trailer dazu: