"28 Years Later: The Bone Temple"-Trailer zum Zombie-Sequel
Uns erwartet mit "28 Years Later: The Bone Temple" ein postapokalyptischer Horrortrip, der direkt an die Ereignisse von "28 Years Later" anknüpft. Der Film führt die Überlebenden, darunter Ralph Fiennes als Dr. Kelson und Alfie Williams als Spike, noch tiefer in eine Welt, in der das Virus nicht nur überlebt hat, sondern weiter mutiert ist – aber sind die Infizierten wirklich die größte Bedrohung?
Hier ist der furchterregende Trailer dazu:
Wer führt Regie und worum geht es im "28 Years Later"-Sequel?
Regisseurin Nia DaCosta erweitert mit "28 Years Later: The Bone Temple" die von Danny Boyle und Alex Garland in "28 Years Later" erschaffene Welt – und stellt sie auf den Kopf. In der Fortsetzung dieser epischen Geschichte findet sich Dr. Kelson (Fiennes) in einer schockierenden neuen Beziehung wieder – und diese bringt Konsequenzen mit sich, welche die bekannte Welt nachhaltig verändern könnten. Spikes (Williams) Begegnung mit Jimmy Crystal (Jack O'Connell) entpuppt sich wiederum als wahrgewordener Albtraum, dem er nicht entkommen kann. In "The Bone Temple" sind die Infizierten nicht mehr die größte Bedrohung – die Grausamkeit der Überlebenden kann noch viel seltsamer und schrecklicher sein.
Wann ist "28 Years Later: The Bone Temple" zu sehen?
Das Horror-Sequel startet am 16. Januar 2026 in unseren Kinos.