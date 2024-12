Mit "28 Days Later" schufen Danny Boyle und Alex Garland 2002 einen Klassiker des Zombie-Horror-Genres. 2025 liefern sie endlich die heiß erwartete Fortsetzung: "28 Years Later" erzählt die Endzeit-Saga weiter – hochspannend, abgründig und mit Star-Besetzung. Hier ist der erste Trailer dazu:

Es ist fast drei Jahrzehnte her, dass das Rage-Virus aus einem biologischen Waffenlabor entkommen ist, und noch immer gilt eine strikt verordnete Quarantäne. Einige Menschen haben Wege gefunden, inmitten der Infizierten zu überleben. Eine solche Gruppe von Überlebenden lebt auf einer kleinen Insel, die durch einen einzigen, stark verteidigten Damm mit dem Festland verbunden ist. Als einer der Bewohner die Insel verlässt, um in das dunkle Innere des Festlandes vorzudringen, entdeckt er Geheimnisse, Wunder und Schrecken, die nicht nur die Infizierten, sondern auch andere Überlebende mutiert haben.

Stars vor und hinter der Kamera

Regie führt erneut Danny Boyle, Für das Drehbuch zeichnet Alex Garland ("Civil War") verantwortlich. Executive Producer ist Cillian Murphy. In den Hauptrollen spielen Jodie Comer ("The Bikeriders"), Aaron Taylor-Johnson ("Kraven The Hunter"), Jack O’Connell ("Back To Black"), Alfie Williams ("His Dark Materials"), Ralph Fiennes ("Konklave2) und viele mehr.