Trilogie-Pläne von Boyle und Garland

Bereits 2019 bestätigt der "Trainspotting"-Macher die Gerüchte rund um einen dritten Teil, doch erst nun scheint richtig Bewegung in das Untoten-Projekt gekommen zu sein – die Vorgaben haben sich sogar gesteigert, denn uns erwartet wohl nicht bloß ein Einzelfilm.

Wie aus einem Bericht von "The Hollywood Reporter" hervorgeht, haben Boyle und Drehbuchautor Alex Garland nämlich die Absicht, mit "28 Years Later" eine eigene Filmtrilogie vorzulegen, bei der Boyle zumindest den ersten Teil auch inszenieren soll, während Garland für alle drei Teile die Vorlagen beisteuern will. Für jeden der drei Filme ist ein Budget von 75 Millionen Dollar vorgesehen.