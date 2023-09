Eine Woche später steht der Staffelauftakt von "Was gibt es Neues?" (15. September, 22.40 Uhr) im Zeichen der Erfolgsreihe. Und am Sonntag, 17. September, gibt es im Kinderprogramm ab 7.55 Uhr drei Abenteuer und den Film "Tom Turbo - Von 0 auf 100" zu sehen. Wer abseits des Fernsehprogramms Tom Turbos Jubiläum begehen möchte, hat Gelegenheit im ORF-Zentrum eine Rätselrallye durch den Mediencampus zu absolvieren.

Auch wenn schon länger keine neuen Tom-Turbo-Fernsehfolgen produziert wurden, schreibt Brezina weiter an der Serie. "Mir fällt immer was ein", sagte er. Mittlerweile sind über 50 Titel im G&G-Verlag erschienen, die in zahlreiche Sprachen übersetzt wurden und sich über 50 Millionen Mal verkauften. Das neueste Werk ist ein "Tom Turbo Geheimbuch" mit Rätseln, Minifällen zum Mitraten und einem Detektivtraining.