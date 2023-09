Bald auf Netflix!

Nach den enttäuschenden Auftritten der Fledermaus(-Varianten) im DCU-Totalreinfall "The Flash" haben Batman-Aficionados endlich wieder Grund zu feiern: Denn alle 3 Staffeln von "Batman: The Animated Series" (also insgesamt 85 Folgen) werden ab dem 26. September auf Netflix in HD erhältlich sein, darunter natürlich auch kultige Klassiker-Episoden wie "Heart of Ice" (die Origin-Story von Mr. Freeze) oder "Joker's Favor" (der allererste Auftritt ever von Harley Quinn, die erst danach in die Comics übernommen wurde).

Höchstwahrscheinlich hat sich Netflix auch die Nachfolgeserie "The New Batman Adventures" unter den Nagel gerissen, die nur aus 24 Folgen bestand und im Nachhinein gerne als finale Staffel der "Animated Series" angesehen (im wahrsten Sinne des Wortes!) wird. Damit heißt es ab Ende September also: 109 Folgen umfassendes Zeichentrick-Batman-Binge-Watching – was dazu wohl unser Nineties-Kiddie-Ich sagen würde ...