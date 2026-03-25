Netflix bringt den Romcom-Klassiker "30 über Nacht" (Originaltitel: "13 Going on 30") mit einer neuen Besetzung zurück auf die Bildschirme. Wie das Branchenportal "Deadline" berichtet, übernehmen "My Lady Jane"-Star Emily Bader (29) und "Vielleicht lieber Morgen"-Darsteller Logan Lerman (34) die Hauptrollen in der Neuinterpretation des Films von 2004.

Jennifer Garner ist als Produzentin dabei

Jennifer Garner (53), die im Originalfilm die Hauptrolle Jenna Rink spielte, ist als ausführende Produzentin am Projekt beteiligt. Die Regie übernimmt Brett Haley, der bereits für Filme wie "I'll See You in My Dreams" bekannt ist und mit Emily Bader kürzlich an der Adaption von "People We Meet on Vacation" gearbeitet hat.

Die Handlung lehnt sich an das bewährte Konzept an, in dem ein 13-jähriges Mädchen den Wunsch äußert, endlich erwachsen zu sein, und am nächsten Morgen im Körper einer 30-Jährigen aufwacht. Emily Bader wird voraussichtlich die erwachsene Version der Hauptfigur Jenna Rink spielen, während Logan Lerman den Part des Jugendfreundes übernimmt, der im Original von Mark Ruffalo (58) verkörpert wurde.

Da sich das Projekt noch in einer frühen Entwicklungsphase befindet, gibt es bisher noch keinen offiziellen Starttermin.