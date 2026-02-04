An alle Lovebirds, Singles, Herz-Neu-Starter und alle dazwischen: Valentinstag ist der perfekte Anlass für große Gefühle, kleine Nervositäten, erste Dates auf dem Sofa oder einfach einen Filmabend, der daran erinnert, warum wir an die Liebe glauben (oder wieder glauben wollen). Unter dem Motto "Love is on the Screen" präsentieren wir euch hier die 10 schönsten Netflix-RomComs für den perfekten Valentinstag

People We Meet on Vacation (Film) Die freigeistige Poppy und der an Routine orientierte Alex sind seit zehn Jahren ungewöhnliche beste Freunde. Sie leben in verschiedenen Städten, verbringen aber jeden Sommerurlaub gemeinsam. Das sorgfältig ausgewogene Gleichgewicht ihrer Freundschaft wird auf die Probe gestellt, als sie anfangen, das zu hinterfragen, was für alle anderen offensichtlich ist: Könnten sie tatsächlich das perfekte Liebespaar sein?

Bridgerton - Staffel 4 (Serie) Benedict Bridgerton (Luke Thompson), Bohemian und zweitältester Sohn der Familie, hat wenig Lust, sesshaft zu werden – sehr zum Leidwesen der Matriarchin Lady Violet Bridgerton (Ruth Gemmell), die verzweifelt versucht, ihn eines Besseren zu belehren. Doch eine Begegnung auf Violets Maskenball verändert alles: Benedict begegnet einer geheimnisvollen Dame, die ganz in Silber gekleidet ist und sich hinter einer Maske versteckt.

Das Museum der Unschuld (Serie) Die Verfilmung des türkischen Klassikers „Das Museum der Unschuld“ von Orhan Pamuk handelt von der Liebesgeschichte von Kemal, der aus einer wohlhabenden Istanbuler Familie stammt, und Füsun, seiner jungen, armen Geliebten in den 1970er-Jahren. Kemal, der es für seine unerreichbare Liebe mit der ganzen Welt aufnehmen will, fängt an, Erinnerungsstücke zu sammeln – Füsuns Ohrringe, Haarspangen, sogar ihre Zigarettenstummel… Doch was ist Liebe? Besessenheit, ein Leiden, ein Ereignis, das das Leben aus der Bahn wirft, oder ein großartiges und unschuldiges Glück? Diese Liebesgeschichte startet am 13. Februar bei Netflix.

Always Be My Maybe (Film) Die Jugendfreunde Sasha und Marcus haben sich zerstritten und seit 15 Jahren kein Wort mehr gewechselt. Als Sasha, die jetzt eine bekannte Küchenchefin in Los Angeles ist, jedoch zur Eröffnung eines neuen Restaurants in ihre Heimatstadt San Francisco zurückkehrt, läuft sie ihrem alten Kumpel über den Weg. Dieser ist inzwischen ein selbstzufriedener Musiker, der noch bei seinen Eltern wohnt und für seinen Vater arbeitet. Obwohl sie nur widerwillig wieder miteinander zu tun haben, stellen sie schnell fest, dass da immer noch etwas zwischen ihnen ist – und vielleicht sogar neue Funken fliegen könnten.

Your Place Or Mine (Film) Debbie (Reese Witherspoon) und Peter (Ashton Kutcher) sind zwar total gegensätzlich, aber eng befreundet. Sie mag ihren festgelegten Alltag mit ihrem Sohn in Los Angeles und er geht im sich stets ändernden New York vollständig auf. Als sie eine Woche lang Wohnungen und Leben tauschen, entdecken sie, dass das, was sie denken, das sie möchten, nicht das ist, was sie wirklich brauchen.

French Lover (Film) Abel Camara ist ein Star, ein Sexsymbol. Als Wunderkind ist er im Rampenlicht aufgewachsen. Er scheint einfach alles zu haben: Erfolg, Geld und die Herzen der Menschen. Dennoch macht er gerade eine harte Zeit durch. Marion hingegen ist weit entfernt von Glanz und Glamour. Sie steckt mitten in einer Scheidung und hält sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Als sich Abel und Marion begegnen, beginnt eine – zunächst unerwartete – emotionale Achterbahnfahrt …

Mother of The Bride (Film) Als Lanas Tochter Emma von einem Auslandsaufenthalt zurückkehrt, lässt sie eine gewaltige Bombe platzen: Sie will in einem Monat heiraten – und zwar in Thailand. Die Situation verschlimmert sich nur noch weiter, als Lana feststellen muss, dass der Mann, der das Herz ihrer Tochter erobert hat, der Sohn des Mannes ist, der ihr vor Jahren das Herz brach.

Fall For Me (Film) Lilli reist auf die sonnenverwöhnte Insel Mallorca um abzuschalten und ihre kleine Schwester Valeria zu besuchen. Bei Lillis Ankunft enthüllt Valeria ihr sowohl die überstürzte Verlobung mit dem charmanten Franzosen Manu, als auch den gemeinsamen Plan, in ein luxuriöses B&B zu investieren. Lilli ist misstrauisch. Beim Versuch, mehr über den Verlobten ihrer Schwester zu erfahren, lernt sie den Nachtclub-Manager Tom kennen. Bereits bei ihrer ersten Begegnung knistert es gewaltig zwischen den beiden und sie können sich der gegenseitigen Anziehungskraft nicht entziehen. Eine aufregende Affäre entspinnt sich, die Geheimnisse und Gefahren in sich birgt…

To All The Boys I’ve Loved Before (Film, Teil 1-3) Stell dir vor, all die Jungs, in die du je verliebt warst, würden eines Tages alle gleichzeitig von deiner Schwärmerei für sie erfahren. So verhält es sich bei Lara Jean Song Covey, deren imaginäres Liebesleben plötzlich außer Kontrolle gerät, als die Liebesbriefe an fünf Objekte ihrer Begierde aus unerklärlichen Gründen verschickt werden. Die Hauptrollen in dieser Verfilmung des gleichnamigen Romanhits der New-York-Times-Bestseller-Autorin Jenny Han spielen Lana Condor ("Alita: Battle Angel", "X-Men: Apocalypse") und Noah Centineo ("Sierra Burgess Is A Loser", "The Fosters").

Heartstopper (Serie, Staffel 1-3) Zwei Jungs lernen sich kennen. Zwei Jungs werden Freunde. Zwei Jungs verlieben sich. Als sich der sanftmütige Charlie und der Rugby-verrückte Nick an der Schule kennenlernen, merken sie bald, dass sich ihre ungewöhnliche Freundschaft unerwartet zu einer Liebesbeziehung entwickelt. Charlie, Nick und ihr Freundeskreis müssen sich nun auf ihrem Weg, sich selbst zu finden und zu akzeptieren, zur Seite stehen und lernen, wie sie sich selbst treu bleiben können.