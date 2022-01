43. Filmfestival Max Ophüls Preis: Preisverleihung im Livestream

Mit der Preisverleihung geht am 26. Jänner um 19.30 Uhr das 43. Filmfestival Max Ophüls Preis (MOP) in Saarbrücken zu Ende. Wegen der Corona-Pandemie fand das deutsche Festival an zehn Tagen dezentral und hybrid statt. Das Publikum konnte in neun Kinos im Saarland und im Streaming-Angebot 80 Filme sehen, darunter 35 Uraufführungen.